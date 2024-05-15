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10:53, 15 мая 2024Мир

Делегация талибов не смогла вовремя вылететь в Казань из-за беспилотника

Вылет делегации талибов в Казань задержался из-за атаки дрона на Татарстан

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Вылет делегации организации «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Казань задержался из-за атаки беспилотника на республику Татарстан. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, самолет с афганскими чиновниками должен был вылететь из Москвы в столицу Татарстана в 8:45 мск, однако был задержан из-за атаки дрона. Представители движения талибов, предположительно, примут участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Ранее Министерство обороны России подтвердило, что беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать Татарстан, но был сбит силами противовоздушной обороны.

Небо над Казанью и Нижнекамском было закрыто из-за предполагаемой угрозы воздушной атаки. Аэропорты городов временно не отправляли и не принимали рейсы.

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      Елизавета Мытарева
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