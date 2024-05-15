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10:02, 15 мая 2024Россия

Минобороны подтвердило попытку атаки ВСУ на Татарстан

Минобороны России: средства ПВО сбили в Татарстане украинский беспилотник

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Республику Татарстан пытался атаковать беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон самолетного типа около 7.30 по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В пресс-службе главы республики, в свою очередь, сообщили, что все службы в Татарстане находятся в состоянии повышенной готовности, пишет ТАСС.

О сбитом дроне в регионе ранее рассказали местные жители. Очевидцы, чьи слова приводит Shot, заявили, что дрон двигался в сторону Закамской промышленной зоны. Предварительно, населенный пункт, где перехватили беспилотник, находится в 25 километрах от международного аэропорта Казани — авиагавань на фоне атаки временноперестала отправлять и принимать рейсы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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