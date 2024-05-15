Пенсионерка поверила лжесотруднику Следкома и осталась без жилья

Екатеринбурженка получила звонок из «Следкома» и осталась без жилья

Пожилая жительница Екатеринбурга связалась с мошенниками и осталась без квартиры. Об афере порталу Ura.ru рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

Подозрительный звонок поступил 70-летней горожанке в декабре 2023 года. Аферист представился в разговоре сотрудником Следственного комитета и попросил у гражданки помощи в раскрытии некой преступной схемы. Для этого от женщины потребовалось фиктивно продать жилье, для чего она отправилась в риелторскую компанию. В фирме сделку посчитали сомнительной и убедили пенсионерку отказаться от затеи.

Спустя несколько месяцев с екатеринбурженкой вновь связались мошенники. В этот раз злоумышленникам удалось довести дело до конца. Пенсионерка продала свою квартиру, а вырученные 3,5 миллиона рублей передала аферистам. Через пару месяцев женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее еще одну жительницу этого города мошенники убедили избавиться от квартиры. Аферисты отправили ей сообщение с аккаунта ее бывшего начальника и передали «коллегам» из службы безопасности. В Благовещенске аналогичным образом женщина потеряла почти 3 миллиона рублей. С горожанкой говорили от имени оператора связи и портала «Госуслуги».