Ганчев сообщил о посыпавшейся обороне ВСУ на сватовско-купянском направлении

Ганчев: оборона ВСУ на сватовско-купянском направлении сыпется

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовско-купянском направлении сыпется, украинским военным приходится подтягивать резервы. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, оборона на сватовско-купянском направлении сыпется, из-за чего ВСУ подтягивают подразделения с других направлений.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинская армия перебросила в Харьковскую область немецкие танки и шведские боевые машины, пытаясь спасти ситуацию. Кроме того, на это направление были направлены подразделения 5-й штурмовой, 57-й мотопехотной, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.

12 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС России четырех населенных пунктов Харьковской области. Группировка войск «Север» заняла населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.