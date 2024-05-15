Ганчев заявил об обстреле ВСУ мирного населения в Харьковской области

Ганчев: ВСУ из танка обстреляли мирное население в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из танка обстреляли мирное население в селе Богдановском. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.

«Неонацисты выпустили десять снарядов по улице Школьная и Молодежная. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и местного ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта — прим. «Ленты.ру»)», — написал Ганчев.

Глава ВГА Харьковской области уточнил, что в результате никто из жителей населенного пункта не пострадал. Он также рассказал, что некоторые граждане на фоне участившихся обстрелов ВСУ обратились с просьбой об эвакуации в более безопасное место. Ганчев отметил, что военно-гражданская администрация окажет им всю необходимую поддержку.

Ранее стало известно о минировании ВСУ частных домов и подвалов в Харьковской области. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрея Марочко, украинские военные устанавливают мины-ловушки в местах, где могут пострадать мирные граждане.