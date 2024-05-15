Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:00, 15 мая 2024Бывший СССР

Ганчев заявил об обстреле ВСУ мирного населения в Харьковской области

Ганчев: ВСУ из танка обстреляли мирное население в Харьковской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из танка обстреляли мирное население в селе Богдановском. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.

«Неонацисты выпустили десять снарядов по улице Школьная и Молодежная. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и местного ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта — прим. «Ленты.ру»)», — написал Ганчев.

Глава ВГА Харьковской области уточнил, что в результате никто из жителей населенного пункта не пострадал. Он также рассказал, что некоторые граждане на фоне участившихся обстрелов ВСУ обратились с просьбой об эвакуации в более безопасное место. Ганчев отметил, что военно-гражданская администрация окажет им всю необходимую поддержку.

Ранее стало известно о минировании ВСУ частных домов и подвалов в Харьковской области. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрея Марочко, украинские военные устанавливают мины-ловушки в местах, где могут пострадать мирные граждане.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Крыму десятью ракетами ATACMS. Что известно об этом оружии?

      МВД Турции пообещало найти причастных к заговору против Эрдогана

      Россиянка оставила на несколько дней болеющего сына и попала под статью

      На Западе пришли к неприятному выводу об отношениях России и Китая

      Захарова назвала иностранных наемников неизбежной целью ВС России

      В московском аэропорту таможенники нашли у гражданина Белоруссии 70 тысяч евро

      В СПЧ рассказали о росте количества женщин за решеткой

      Дачникам назвали способ борьбы с борщевиком

      Из бывшей штаб-квартиры российского революционера сделали публичный дом

      С российского атомохода впервые удалось снять полуметрового арктического зверя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше