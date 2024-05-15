Глава Cчетной палаты допустил проверки ценообразования в IT-сфере

Глава СП о возможных проверках IT-компаний: надо разбираться с ценообразованием

Новый глава Счетной палаты России Борис Ковальчук в связи с завершением моратория на проверку IT-компаний в РФ заявил о том, что в сфере цифровизации «надо разбираться с ценообразованием». Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник напомнил, что действовавший несколько месяцев мораторий на проверки бизнеса был введен для поддержки разработчиков, а теперь «органы власти могут так или иначе начинать их проверять».

О том, что в отношении указанных компаний скоро могут допустить проведение проверок, в начале весны рассказал глава ФАС Максим Шаскольский, отмечавший, что жалоб ведомству поступает очень много. 20 марта мораторий был отменен. Власти указали, что принятое решение позволит эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ.