Названный врагом народа Кафельников ответил на призыв не пускать его на турнир
Российский теннисист, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников ответил на нежелание жителей Калужской области пускать его на детский теннисный турнир. В беседе с «Лентой.ру» спортсмен сообщил, что не собирается в регион.
«Я в Калугу, вообще-то говоря, не собираюсь», — прокомментировал Кафельников.
Ранее Кафельникова назвали врагом народа и призвали исключить из списка приглашенных гостей на детский турнир в Калуге. В жалобе родителей участников обращается внимание на публикации Кафельникова, в которых он высказывался за введение санкций против России, говорил о рабском сознании российского народа и выступал против проведения специальной военной операции (СВО).
Жители Калужской области обратились к общественникам из движения «Зов народа» с просьбой помочь оградить их детей от Кафельникова. Они, в свою очередь, направили запрос главе региона Владиславу Шапше.