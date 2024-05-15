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16:45, 15 мая 2024Спорт

Названный врагом народа Кафельников ответил на призыв не пускать его на турнир

Кафельников после требования калужан заявил, что не собирался на турнир в город
СюжетСанкции против России:
Евгений Кафельников

Евгений Кафельников. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский теннисист, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников ответил на нежелание жителей Калужской области пускать его на детский теннисный турнир. В беседе с «Лентой.ру» спортсмен сообщил, что не собирается в регион.

«Я в Калугу, вообще-то говоря, не собираюсь», — прокомментировал Кафельников.

Ранее Кафельникова назвали врагом народа и призвали исключить из списка приглашенных гостей на детский турнир в Калуге. В жалобе родителей участников обращается внимание на публикации Кафельникова, в которых он высказывался за введение санкций против России, говорил о рабском сознании российского народа и выступал против проведения специальной военной операции (СВО).

Жители Калужской области обратились к общественникам из движения «Зов народа» с просьбой помочь оградить их детей от Кафельникова. Они, в свою очередь, направили запрос главе региона Владиславу Шапше.

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      Алена Шевченко
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