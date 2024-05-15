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16:20, 15 мая 2024Спорт

Кафельникова назвали врагом народа и призвали не пускать на детский турнир

Кафельникова назвали врагом народа и призвали не пускать на турнир в Калуге

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова назвали врагом народа в российском регионе и призвали исключить из списка приглашенных гостей на детский турнир. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Несколько родителей участников соревнований в Калуге выразили уверенность, что теннисист превратился во врага народа из-за своей антироссийской позиции. В жалобе обращается внимание на публикации Кафельникова, в которых он высказывался за введение санкций против России, говорил о рабском сознании российского народа и выступал против проведения СВО.

Жители Калужской области обратились к общественникам из движения «Зов народа» с просьбой помочь оградить их детей от Кафельникова. Они, в свою очередь, направили запрос главе региона Владиславу Шапше. Обращение гласит, что раньше Кафельников был уважаемым спортсменом, но теперь его можно поставить в один ряд с иноагентами Максимом Галкиным и Андреем Макаревичем, несмотря на то, что тот остался жить в Москве.

Ранее Кафельников поддержал сменивших спортивное гражданство российских теннисистов. «Спортсмен не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут в мировой спорт на тех же условиях, которые были», — отметил бывший первый номер мирового рейтинга.

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      Илья Костин
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