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11:30, 15 мая 2024Экономика

Китайская компания вложит миллиарды в газовый терминал на Дальнем Востоке

РФПИ и китайская Haiwei вложат ₽7 млрд в морской терминал СУГ на Дальнем Востоке

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei (входит в корпорацию Hebei Haiwei Group) вложат семь миллиардов рублей в строительство морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальнем Востоке. Об этом со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева сообщает РБК.

По словам представителя РФПИ, соглашение о строительстве первого в регионе терминала подпишут в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай 16–17 мая. Стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов рублей. Размер долей инвесторов в проекте не раскрывается.

Проект для поставки СУГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) реализует инвестор ООО «Компания Ремсталь». Предназначенный для приема, временного хранения и отгрузки пропана и бутана терминал располагается на побережье Татарского пролива в бухте Эгге Японского моря. Грузы будут доставляться железнодорожными цистернами, поступать на склад временного хранения и отгружаться в морские суда-газовозы. Мощность проекта на первых этапах оценивается на уровне миллиона тонн в год.

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По словам редактора Rupec Дмитрия Семягина, производство СУГ в России опережает потребление внутри страны, поэтому порядка четверти от произведенных объемов топлива поставляются за рубеж. Ранее основным покупателем российского газа была Европа — страны ЕС закупали около 75-80 процентов поставляемых на экспорт СУГ. В конце 2023 года Евросоюз запретил импорт этих энергоресурсов за исключением уже заключенных долгосрочных контрактов. Сложности логистики сдерживают российские поставки в АТР, но строительство мощного терминала поможет переориентировать экспорт, добавил он.

В 2023 году суммарные объемы поставок смеси пропана и бутана из России в Азию взлетели в 1,8 раза в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 1,26 миллиона тонн. По данным исследовательской группы «Петромаркет», речь идет в том числе об увеличении поставок СУГ в Турцию — за 12 месяцев в эту страну отправили 543 тысячи тонн (прирост в 1,9 раза к уровню 2022-го).

Вице-премьер России Александр Новак заявил о резком росте поставок сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС. Согласно его данным, отечественные экспортеры по итогам 2023 года нарастили вывоз СПГ в этом направлении на 38 процентов в сравнении с показателем 2021-го.

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