Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 15 мая 2024Мир

Президент Словакии осудила жестокое нападение на премьера Фицо

Президент Словакии Чапутова осудила жестокое нападение на премьер-министра Фицо
Зузана Чапутова

Зузана Чапутова. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила «жестокое и безрассудное» нападение на премьер-министра Роберта Фицо и пожелала ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщает Denník N.

«Я в шоке. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки», — заявила она.

Премьер-министр Словакии Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Премьера Словакии ранили при стрельбе после заседания кабмина

      Россиянина заподозрили в хищении миллиона рублей у родственницы-блокадницы

      Пересмотр приговора бывшему министру обороны ДНР Стрелкову перенесли

      Путин порассуждал о взаимоотношении между пушками и маслом

      Карла III на его первом официальном портрете сравнили с Сатаной

      Спикер парламента Чечни досрочно ушел в отставку. Его считают правой рукой Кадырова и называют Лордом

      Стало известно о месте ранения премьера Словакии в ходе покушения

      Президент Словакии осудила жестокое нападение на премьера Фицо

      Путин встретился с Белоусовым, Шойгу и генералами. Он объяснил смену министра обороны и рассказал о будущем Генштаба

      Кафельникова назвали врагом народа и призвали не пускать на детский турнир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше