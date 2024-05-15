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17:30, 15 мая 2024Культура

Раскрыт заработок Бритни Спирс на продаже мемуаров

Бритни Спирс заработала более 40 миллионов долларов на своих мемуарах

Фото: Reuters

Раскрыт заработок американской певицы Бритни Спирс на продаже ее мемуаров под названием «Женщина во мне». Об этом сообщает портал US Weekly со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, за этот год исполнительнице удалось заработать более 40 миллионов долларов (примерно 3,6 миллиарда рублей) с продажи своей книги. Помимо этого, артистка продолжает получать отчисления за выпущенные ранее альбомы и песни, а также зарабатывает на продаже собственной линейки ароматов.

«С деньгами проблем нет», — подчеркнул источник. Он также добавил, что Спирс тратит средства на покупки в онлайн-магазинах, а также в масс-маркетах, отказываясь от приобретения дорогих дизайнерских нарядов. При этом большая часть расходов приходится на ее «роскошные путешествия на Бора-Бора или на Гавайи».

Ранее в СМИ появилась информация, что Спирс увезли из отеля после драки с возлюбленным Солизом. По данным источника, звезда угрожала сотрудникам гостиницы и другим гостям, кричала и плакала. Очевидцы заметили порезы на ее теле и вызвали полицию и медиков. К ним певица вышла почти без одежды, прикрываясь подушкой и одеялом.

Позже Спирс заявила, что ей может понадобиться операция после драки с бойфрендом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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