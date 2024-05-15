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14:35, 15 мая 2024Культура

Стало известно об отсутствии улучшений в состоянии Николая Носкова

«Пятый канал»: врачи не могут вылечить госпитализированного Николая Носкова
Николай Носков

Николай Носков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стало известно об отсутствии улучшения состояния здоровья госпитализированного певца Николая Носкова. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По данным издания, у исполнителя серьезные проблемы с легкими. Отмечается, что врачам не удается поправить его самочувствие: с 6 мая артисту не становится лучше. Сейчас состояние 68-летнего Носкова оценивается как среднетяжелое.

3 мая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Музыкант почувствовал себя плохо дома: у него появились сильный кашель, высокая температура и боли в груди, после чего исполнителю вызвали скорую помощь.

Позже сообщалось, что у певца закупорилась легочная артерия.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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