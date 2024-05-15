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20:34, 15 мая 2024Моя страна

Россиянин увидел вещий сон и выиграл 50 миллионов рублей в лотерею

Житель Воронежской области увидел сон и выиграл 50 миллионов рублей в лотерею

Фото: Thomas Frey / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Житель Воронежской области выиграл в лотерею десятки миллионов рублей, увидев вещий сон. Об этом пишет местное издание «TV Губерния».

Россиянин, чье имя не называется, рассказал, что счастливую комбинацию цифр он увидел во сне год назад. При сложении элементов этой комбинации или в самих цифрах обязательно присутствовало число 7. На эти цифры воронежец ставил все время — и 12 мая выиграл суперприз в размере 50 миллионов рублей.

Ранее житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в лотерею «Спортлото». Он стал обладателем суммы в 607 032 698 рублей. Рекордный суперприз среди числовых лотерей был разыгран в ходе 8154-го тиража «4 из 20».

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      Карина Черных
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