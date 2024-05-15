Российские военные закрепились в центре Старомайорского

Рогов: ВС России закрепились в центре Старомайорского на запорожском направлении

Российские военные продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожском участке фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по

вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции

новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В Старомайорском наши выбили боевиков ВСУ из района дома культуры в центральной части, закрепились и гонят противника на север», — рассказал Рогов.