Собчак отреагировала на отставку соратника Кадырова фразой «лишь бы не Москва»

Собчак отреагировала фразой «лишь бы не Москва» на отставку Даудова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на отставку председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова фразой «лишь бы не Москва». На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале «Кровавая барыня»

«*****, лишь бы не Москва», — написала Собчак в соцсети.

15 мая ближайший соратник главы Чечни Рамзана Кадырова объявил о досрочном сложении с себя полномочий. Причину такого решения он не назвал, однако отметил, что сделал это после совещания с Кадыровым.

Даудов возглавлял парламент Чечни девять лет — с 2015 года. До этого он три года руководил администрацией Рамзана Кадырова.

