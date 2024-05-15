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15:56, 15 мая 2024Россия

Стало известно о десятках остающихся в больницах после атак ВСУ белгородцах

Минздрав: в больницах Белгородской области остаются 72 раненых при атаках ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В больницах Белгородской области остаются 72 человека, пострадавших при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, пишет «Интерфакс».

По его словам, 33 раненых размещены в городской больнице №2 в Белгороде. «В областной больнице — 30 человек, двое детей в детской областной больнице и семь человек — в Борисовке», — рассказал министр.

Иконников добавил, что мужчина, пострадавший при обстреле поселка Дубовое в ночь на 15 мая, находится в реанимации с ожогами. Помимо этого, в реанимацию поместили жительницу Белгорода с осколком в позвоночнике. Кроме того, пятеро взрослых и один ребенок находятся на лечении в Москве.

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Иконников также сообщил, что к выписке из больницы готовы шестеро пострадавших при атаке дронов-камикадзе ВСУ на автобус с ехавшими на работу сотрудниками свинокомплекса «Агро-Белогорье».

Ранее стало известно, что число жертв обрушения части многоэтажного дома в Белгороде после атаки ВСУ 12 мая выросло до 17. Еще 17 горожан спасатели достали из-под завалов живыми.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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