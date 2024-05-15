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07:51, 15 мая 2024Экономика

Торговля России и США взлетела

РИА Новости: объем торговли России и США вырос в марте 2024 года в полтора раза

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Объем торговли России и США вырос в марте текущего года в полтора раза, до 471 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что показатель взлетел за счет возобновления импорта американцами российского урана о запрете которого с 12 августа стало известно накануне.

В целом стоимость поставленных за месяц в США российских товаров в первом весеннем месяце составила 427 миллионов долларов. В феврале ее оценивали в 287,9 миллиона долларов, в январе — в 244 миллиона. В марте Вашингтон ввез 54,5 тонны урана из РФ на 127 миллионов долларов.

Введение запрета на поставки сроком до 1 января 2028 года в Белом доме объяснили стремлением укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение властей США проявлением нечестной конкуренции, указав, что оно не повлияет критично на атомную отрасль России, которая является одной из передовых в мире.

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      Дмитрий Воронин
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