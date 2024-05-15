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10:57, 15 мая 2024Экономика

ЦБ Аргентины снизил ключевую ставку на фоне четырехкратного роста цен

ЦБ Аргентины понизил ключевую ставку с 50 до 40 % годовых

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

ЦБ Аргентины в шестой раз подряд снизил ключевую ставку, опустив с 50 до 40 процентов годовых показатель, достигавший в декабре 133 процентов, пишет Bloomberg.

Решение озвучили на фоне замедления месячной инфляции в апреле до 8,8 процента с мартовских 11 процентов и декабрьских 26 процентов. По данным агентства, команда пришедшего к власти в конце 2023 года президента-либертарианца Хавьера Милея считает, что отмеченная тенденция сохранится, а к сентябрю показатель роста потребительских цен упадет до 3,8 процента. При этом в том же апреле он достиг почти четырехкратного уровня (289,4 процента за год).

Ключевая ставка росла в Аргентине в 2023 году на фоне борьбы с рекордной инфляцией, оказавшейся максимальной в мире, однако уже в марте снизилась до 80 процентов, а с тех пор опустилась еще вдвое.

Правительство Милея, возглавившего страну на фоне крупного экономического кризиса и глубокого бюджетного дефицита, сразу пообещало сократить расходы и сбалансировать госфинансы. Президент подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 реформ по либерализации экономики. Среди них — двукратное снижение числа министерств, сокращение энергетических и транспортных субсидий, а также заморозка всех инфраструктурных проектов. На фоне этого новые власти резко сократили финансирование целых отраслей экономики. Так, с учетом инфляции в 2024 году бюджет Национальной комиссии по атомной энергии страны (CNEA) сохранили на уровне 100 миллиардов песо (114 миллионов долларов), чего хватит только на текущие расходы и только до июня.

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      Дмитрий Воронин
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