В Британии рассказали об «открытых дверях» для ударов по ВСУ

BI: ослабление ПВО ВСУ открыло двери для ударов по целям за линией фронта

Ослабление системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволяет российским военным наносить удары по целям за линией фронта. Об «открытых дверях» для российских ракет рассказал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Британия) Джек Уотлинг, передает Business Insider (BI).

«Проблемы с противовоздушной обороной Украины открыли возможности для русских наносить свои собственные удары», — пишет издание.

Отмечается, что Вооруженные силы России отправляют большое количество дронов для поиска целей за линией фронта. Это позволяет оперативно обнаруживать и поражать объекты и технику ВСУ. Для нанесения ударов используют баллистические ракеты «Искандер» и высокоточные ракеты системы «Торнадо-С».

В публикации подчеркнули, что из-за недостатка систем ПВО Киев использует зенитные комплексы только для защиты от самолетов. Поэтому российские дроны «Орлан-10» «повсюду летают над линией фронта».

В апреле генконструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин сообщил, что предприятие существенно нарастило выпуск ракет для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».