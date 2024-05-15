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19:36, 15 мая 2024Бывший СССР

В Грузии назвали срок наложения вето на закон об иноагентах

Мсхиладзе: президент Грузии наложит вето на закон об иноагентах через две недели

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на закон об иноагентах через две недели. Такой срок назвал секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Это будет технически и юридически обоснованное вето, но президент не собирается вдаваться в постатейное рассмотрение закона и в какие-либо формы обсуждения», — приводят слова Мсхиладзе журналисты.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», предусматривающий регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 процентов доходов из-за границы. За него проголосовали 84 депутата, против — 30.

На фоне этого у здания парламента в Тбилиси собрались протестующие. Когда участники акции протеста прорвали металлическую ограду, их начала разгонять полиция.

Вечером того же дня президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах. О своих намерениях Зурабишвили заявила телеканалу CNN.

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      Екатерина Грищенко
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