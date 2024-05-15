В Грузии назвали срок наложения вето на закон об иноагентах

Мсхиладзе: президент Грузии наложит вето на закон об иноагентах через две недели

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на закон об иноагентах через две недели. Такой срок назвал секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Это будет технически и юридически обоснованное вето, но президент не собирается вдаваться в постатейное рассмотрение закона и в какие-либо формы обсуждения», — приводят слова Мсхиладзе журналисты.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», предусматривающий регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 процентов доходов из-за границы. За него проголосовали 84 депутата, против — 30.

На фоне этого у здания парламента в Тбилиси собрались протестующие. Когда участники акции протеста прорвали металлическую ограду, их начала разгонять полиция.

Вечером того же дня президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах. О своих намерениях Зурабишвили заявила телеканалу CNN.