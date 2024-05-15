В Китае назвали травлей ужесточение тарифов США

Глава МИД КНР Ван И назвал одностороннее повышение тарифов США травлей

Ужесточение торговых тарифов — типичная травля и проявление бесчинства в современном мире. Так одностороннее повышение пошлин со стороны США назвал глава МИД КНР Ван И, его цитирует ТАСС.

Китайский дипломат заявил, что действия американских властей свидетельствуют, что Вашингтон потерял уверенность в себе и находится в затруднительном положении. Подобный протекционизм не решит проблем самих Соединенных Штатов, но нанесет еще больший ущерб нормальному функционированию международных производственных цепочек и цепочек поставок.

«Это самая типичная травля и проявление бесчинства в современном мире. Это показывает, что некоторые люди в Соединенных Штатах дошли до того, что теряют рассудок, чтобы сохранить свою однополярную гегемонию», — заявил Ван И.

14 мая президент США Джо Байден обнародовал пакет изменения торговых тарифов на импорт китайских товаров. В зависимости от категории пошлины на ввоз ряда товаров взвинтили на 25-100 процентов. Сильнее всего выросли тарифы на электрокары (100 процентов) и шприцы и иглы из КНР (50 процентов). Такой рост пошлин объяснили «недобросовестной практикой» Пекина стимулировать собственный рост за счет поставок дешевых товаров.

Позже глава государства выступил с заявлением и обвинил КНР в мошенническом захвате рынка благодаря кибершпионажу. Ужесточение торговли необходимо из-за «неприемлемых рисков для экономической безопасности» страны, добавили представители властей.

В Китае назвали попытки ограничивать поставки со стороны США эталонным протекционизмом. По словам генсекретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Фу Бинфэна, раздувание темы избыточных мощностей у китайских производителей и якобы исходящих от них угроз для национальной безопасности неразумно со стороны властей.