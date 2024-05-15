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16:35, 15 мая 2024Мир

В России отреагировали на обстрел Крыма американскими ракетами ATACMS

Депутат Журова назвала провокацией обстрел Крыма американскими ракетами ATACMS
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на обстрел Крыма украинскими военными при помощи поставленных США оперативно-тактических ракет ATACMS. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудили подобные действия Киева и назвала обстрел Крыма американским оружием провокацией.

В ночь на 15 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Крым американскими оперативно-тактическими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). Минобороны России отчиталось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. ATACMS были оснащены кассетными боеприпасами, которые могут нанести ущерб на большой территории.

«США провоцируют нас на какие-то военные действия в Европе. Это, к сожалению, очередная провокация, они пытаются вынудить нас осуществить какие-то действия в отношении Европы. Это все провокации, но мы в этой истории представляем только себя и свою страну, наши интересы безопасности», — объяснила Журова.

Видимо, они считают, что они бомбят Крым иностранным оружием на законных основаниях. Хотя это совершенно не так законно, как им кажется

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

В ночь на среду, 15 мая, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе систем ПВО. Он призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, не уточнив других подробностей об атаке со стороны ВСУ. Тогда же было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.

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Глава Севастополя впоследствии отчитался об отражении массированной воздушной атаки на город. По его информации, силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек в Севастополе. От упавших осколков в районе села Полюшко начался пожар.

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      Кирилл Садовский
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