Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:10, 15 мая 2024Россия

В российском регионе объявлена опасность атаки БПЛА

Правительство Курской области: опасность атаки БПЛА объявлена в регионе

Фото: Unsplash

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

Уточняется, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

12 мая в Курской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины пострадали семь человек, включая ребенка. Жителей региона доставили в Глушковскую районную больницу, врачи оказали им первую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что ВСУ в пятый раз за 12 мая предприняли попытку атаковать Белгород. Предварительно, несколько снарядов могли упасть на юге города. В городе работают средства ПВО.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Взятка домом площадью свыше тысячи «квадратов». Раскрыты новые подробности дела главного кадровика Минобороны

      Мбаппе ответил на вопрос об участии в Олимпиаде

      В Киеве раскритиковали заявление Буданова о России

      В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

      Занимавшаяся оральным сексом с подростками учительница снова устроилась в школу

      Стало известно о возможном призыве каждого десятого украинца в мае

      Обнаружена аномальная планета — «сахарная вата»

      В российском регионе объявлена опасность атаки БПЛА

      Генштаб ВСУ признал отход своих военных под Волчанском

      Беспилотник атаковал движущийся автомобиль в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше