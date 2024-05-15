В российском регионе объявлена опасность атаки БПЛА

Правительство Курской области: опасность атаки БПЛА объявлена в регионе

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

Уточняется, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

12 мая в Курской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины пострадали семь человек, включая ребенка. Жителей региона доставили в Глушковскую районную больницу, врачи оказали им первую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что ВСУ в пятый раз за 12 мая предприняли попытку атаковать Белгород. Предварительно, несколько снарядов могли упасть на юге города. В городе работают средства ПВО.