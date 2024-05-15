В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Под удар попал Грайворонский район. В результате налета никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали семь человек. Губернатор подчеркнул, что представленные им данные являются предварительными, и указал, что двоих мужчин госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.