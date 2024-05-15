Захарова посчитала преступлением заявление главы МОК

Мария Захарова назвала заявление главы МОК Томаса Баха преступлением

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала преступлением заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом пишет ТАСС.

«Ранее мы бы назвали это верхом непорядочности, но на самом деле это преступное заявление. Это логика, которая идет не просто вразрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Томаса Баха», — сказала Захарова.

Бах заявлял, что руководство МОК обращалось к украинцам, чтобы те отслеживали высказывания российских спортсменов в интернете и СМИ и находили комментарии, которые могли бы стать основанием для отказа в допуске к Олимпийским играм. Глава МОК также рассказывал о создании специальной комиссии, которая следит за высказываниями российских спортсменов в публичном пространстве.

Ранее в МОК объяснили запрет на участие россиян в параде на церемонии открытия Олимпиады в Париже. «Это следствие нарушения Олимпийской хартии Олимпийским комитетом России (ОКР), поэтому мы должны были приостановить его членство», — заявил Бах.