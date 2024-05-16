39-летняя Юлия Пересильд показала фото в откровенном виде

Российская актриса Юлия Пересильд показала фигуру в черном купальнике

Российская актриса Юлия Пересильд показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда фильма «Вызов» предстала перед камерой в черном слитном купальнике без бретелей, который демонстрировал ее подтянутую фигуру. При этом она собрала светлые волосы, а из аксессуаров воспользовалась солнцезащитными очками.

Вдобавок артистка процитировала вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась, как Пересильд удается поддерживать форму. «Честно говоря, я только с этого года стала задумываться над тем, что надо своим телом заниматься. И желание, конечно, стремиться к правильному питанию, достаточному сну и спорту... Сказать, что я уже пришла к этому, не могу. Но я на пути», — призналась знаменитость.

Ранее в мае Юлия Пересильд отдохнула в купальнике на яхте и показала фото фанатам. Артистку запечатлели на борту в слитном леопардовом купальнике с длинными рукавами, солнцезащитных очках и с распущенными волосами.