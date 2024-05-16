43-летняя Джессика Альба показала фигуру в купальнике

Американская актриса Джессика Альба показала фигуру в оранжевом купальнике

Американская актриса Джессика Альба показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха в Мексике. На размещенном кадре она предстала, сидя на лестнице у водоема в ярко-оранжевом раздельном купальнике с принтом, состоящем из плавок и бюстгальтера на завязках. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело.

Артистка распустила волосы, дополнив образ солнцезащитными очками.

В апреле Альба восхитила фанатов фигурой в купальнике. Также на ней были соломенная шляпа и солнцезащитные очки.