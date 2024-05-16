Приянка Чопра и Ник Джонас вернулись в охваченный плесенью дом

Приянка Чопра и Ник Джонас вернулись в дом, признанный непригодным из-за плесени

Фотомодель Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас вернулись в своей роскошный лос-анджелесский особняк. Поместье было отремонтировано после того, как катастрофически покрылось плесенью. Снимками из поместья звездная пара поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Когда я дома, душа поет», — пишет Чопра, наслаждаясь отдыхом на террасе. Как сообщает газета Sun, работы заняли три месяца — к середине апреля усадьба была уже почти отремонтирована.

В январе супруги были вынуждены экстренно покинуть усадьбу, зараженную грибком. Плесени было настолько много, что дом признали непригодным для проживания. Недвижимость была приобретена в 2019 года. В особняке разместились семь спален, девять ванных, кинотеатр, винный погреб, крытая баскетбольная площадка, тренажерный зал, бильярдная, бассейн и спа с паровым душем.

Мокрые зоны в поместье оказались покрыты пористой гидроизоляцией, что спровоцировало появление плесени. Кроме того, в доме обнаружилась протечка. Знаменитости обратились в суд, едва не расторгнув сделку стоимостью 20 миллионов долларов.

Ранее брат Ника Джонаса, Джо, также занятый в шоу-бизнесе, избавился от квартиры в Нью-Йорке за 5,4 миллиона долларов. Вдобавок на фоне развода он продал дома в Лос-Анджелесе и в Майами, выручив по 15 миллионов долларов за каждый.

