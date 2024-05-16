Депутат сообщил об элитных подразделениях спецназа ВСУ в Часовом Яре

Депутат Водолацкий: элитные подразделения спецназа ВСУ находятся в Часовом Яре

В Часовом Яре находятся элитные подразделения спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий.

Он отметил, что данные подразделения мотивированы и сопротивляются очень жестко. Кроме того, данные части «сдаются в плен только в самый последний момент», подчеркнул депутат.

Водолацкий также рассказал, что на окраинах Часова Яра в Донецкой народной республике ведутся бои. По его словам, российские войска постепенно взламывают укрепрайоны противника.

В апреле стало известно, что российские войска у Часова Яра ликвидировали элитный отряд спецназа ВСУ.