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22:25, 16 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о боях на окраинах Часова Яра

Депутат Водолацкий: на окраинах Часова Яра в ДНР ведутся бои

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий сообщил о боях на окраинах Часова Яра. Об этом стало известно РИА Новости.

Депутат рассказал, что войска РФ постепенно взламывают укрепрайоны противника. «Наши подразделения, наши командиры берегут бойцов, не отправляя в лобовые штурмы», — добавил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные во время боев на донецком направлении уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Белогоровка.

Тем временем в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что группировка ВСУ оказалась в окружении на востоке Часова Яра. Отмечается, что на этом участке ВСУ несут большие потери.

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      Маргарита Пименова
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