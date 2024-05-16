Известная российская журналистка раскритиковала Гагарину за слова о Бузовой

Журналистка Жигалова призвала Полину Гагарину «не совать нос в чужие дела»

Известная российская журналистка Алена Жигалова раскритиковала певицу Полину Гагарину за ее слова об артистке и телеведущей Ольге Бузовой. Ее слова приводит News.ru.

До этого Гагарина поделилась мнением о том, что Бузова не является певицей. По мнению Жигаловой, большая часть музыкальных деятелей покоряет свою аудиторию хитами и манерой исполнения, а не сильным вокалом. Она также призвала Гагарину не лезть в жизнь Бузовой.

«Полина Гагарина пусть нос свой не сует. Пусть записывает песни и сидит в жюри шоу "Голос" который год. Что она там делает, непонятно», — заявила Жигалова.

Ранее российская певица Валерия объяснила причину отсутствия мужчин в жизни Ольги Бузовой. Исполнительница назвала коллегу сильным и обладающим характером человеком, а также напомнила, что именно такой тип женщин чаще всего вызывает страх у мужчин.