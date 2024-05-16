МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за поддержки Украины

МИД КНР: США помогают Украине, но критикуют сотрудничество России и Китая

США оказывают военную поддержку Украине, но критикуют нормальное сотрудничество Москвы и Пекина. В лицемерии Вашингтон обвинил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

«США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине и при этом выдвигают безосновательные обвинения в адрес нормального торгово-экономического сотрудничества Китая и России», — отметил он.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, такое поведение является типичным примером двойных стандартов, чрезвычайно лицемерным и крайне безответственным.

Ранее Китай обвинили в экспорте необходимых для Российской армии товаров. Отмечается, что китайские партнеры якобы поставляют в Россию товары двойного назначения, такие как полупроводниковые чипы, навигационное оборудование, детали реактивных самолетов и шариковые подшипники.