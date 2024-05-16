В России объяснили призыв президента Чехии к миру на Украине

Журова объяснила слова главы Чехии о мире на Украине страхом участия в конфликте

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила призыва президента Чехии Петра Павла к миру на Украине и окончанию боевых действий в регионе. В беседе с «Лентой.ру» депутат связала слова главы Чехии со страхом прямого участия в конфликте.

Ранее Павел призвал завершить боевые действия на Украине и начать переговорный процесс. Он также заявил, что убежден в возможности достичь компромисса сторонами конфликта после начала диалога. «Компромисс может быть найден, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения», — сказал Павел, подчеркнув, что было бы наивным утверждать, что Украина сможет вернуть занятые Россией территории.

«Европа не хочет ввязываться в конфликт на Украине, а ее сейчас начинают настраивать на прямое сопротивление. Одно дело быть сторонним наблюдателем и поставлять оружие и деньги, другое дело — быть участником», — сказала Журова.

Европа не хочет принимать участие в конфликте, здравые политики это видят, и начинают постепенно говорить о мирных переговорах. Если они поддержат наши условия, то Россия хоть завтра подпишет мирное соглашение Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

11 мая в беседе с венской газетой Die Presse президент Чехии Петр Павел усомнился в способности Украины в обозримом будущем вернуть потерянные территории.

До этого власти Чехии объявили о нежелании принимать у себя украинцев, уклоняющихся от мобилизации в родной стране. Согласно статистике Eurostat, в настоящий момент на территории Европейского союза проживают 4,2 миллиона украинских беженцев, самые густонаселенные ими страны — Германия, Польша и Чехия.