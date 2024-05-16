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12:05, 16 мая 2024Наука и техника

Россия предложила США поучаствовать в проекте РОС

Борисов: в проекте РОС предлагается участвовать другим странам, например, США

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В проекте Российской орбитальной станции (РОС) предлагается принять участие другим странам, например, США. Об этом со ссылкой на гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова сообщает ТАСС.

Руководитель напомнил, что в России принято решение о полномасштабном развертывании РОС, в чем могут принять участие другие страны. Борисов отметил, что собственная околоземная орбитальная станция имеется у Китая, а Россия не отказывается от сотрудничества с США.

«Мы их [американцев] приглашаем, пожалуйста, может быть, пройдет время. Вы знаете, потепление обстановки международной, в том числе политической, начиналось с контактов в космосе. Поэтому мы не закрываем эту дверь», — сказал гендиректор.

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В апреле госкорпорация сообщила об утверждении эскизного проекта РОС.

В декабре прошлого года Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» заявила, что коммерческий модуль перспективной РОС может получить панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю американского сегмента Международной космической станции Cupola.

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      Иван Потапов
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