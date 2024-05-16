Россиянам дали советы по установке бассейна на участке

«ВсеИнструменты.ру»: размещать бассейн стоит подальше от деревьев

При размещении бассейна на дачном участке в первую очередь важно выбрать правильное для этого место. Советы по его установке россиянам дали эксперты онлайн-гипермаркета товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты порекомендовали планировать местоположение бассейна с учетом близости к водоснабжению. Площадка, на которой он будет установлен, должна быть ровной, без растений и камней — выбранный участок можно заранее выровнять и убрать все лишнее. Эксперты также посоветовали размещать бассейн подальше от деревьев, иначе в воду может попадать грязь.

Надувные бассейны отличаются большей простотой в эксплуатации по сравнению с каркасными. При установке надувного или небольшого каркасного бассейна можно вырыть яму примерно 20 сантиметров в глубину, куда стоит насыпать песок для устойчивости, утрамбовать и выровнять дно, поместить подложку или пеноплекс. Большой каркасный бассейн потребует кратер глубиной около 40 сантиметров. При этом также важно сделать отступ от границ бассейна — примерно 30 сантиметров по диаметру. После того, как вышеуказанные действия будут соблюдены, яму понадобится залить бетоном, а после высыхания положить сверху теплоизоляцию. Эксперты отметили, что такая установка более сложной, однако благодаря этому получится создать конструкцию для использования в течение длительного времени.

Еще один важный пункт при установке бассейна — размещение фильтра для ежедневной очистки воды от листьев, травы и насекомых. Специалисты напомнили, что заниматься очисткой бассейна важно не реже раза в неделю. Помимо этого, очистить стенки бассейна позволит специальный водный пылесос. В свою очередь, избежать цветения воды и появления в ней опасных микроорганизмов помогут химический фильтр и специальные средства, позволяющие предотвратить появление водорослей, например, дезинфекторы с хлором. Кроме того, важно следить и за кислотно-щелочным уровнем воды, используя специальный инструмент.

Ранее в мае стало известно, что продажи бассейнов на майские праздники в России выросли почти в два раза.