Россияне назвали главные страхи на отдыхе

«Альфастрахование»: треть россиян назвали кражи главной опасностью на отдыхе

Примерно треть опрошенных российских туристов назвали мошенничества и кражи главной опасностью на отдыхе. Эти и другие страхи россиян назвали аналитики компании «Альфастрахование», результаты исследования попали в распоряжение ТАСС.

«Пищевых отравлений опасаются 26,1 процента туристов, плохой погоды — 25,2 процента, — отметили специалисты. — Каждый пятый боится потери документов и опоздания на самолет».

Также респонденты переживают из-за акклиматизации и проблем со здоровьем во время отпуска (16,8 процента), сложностей, связанных с незнанием местного языка (16,5 процента), возможных финансовых проблем (12,5 процента), долгих перелетов (10 процентов) и незнания местной культуры (8,1 процента).

Более того, россияне опасаются и разных природных явлений. К примеру, каждый пятый опрошенный боится утонуть, 13,6 процента — землетрясений, 11,3 процента — потеряться в лесу, а 10,7 процента — застрять в горах.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip раскрыли стоимость самых дорогих отельных бронирований, которые россияне сделали в период майских праздников. Дороже всего шестерым путешественникам обошелся отдых на Сейшелах. За 11 дней проживания в пятизвездочной гостинице они заплатили свыше 2,1 миллиона рублей.