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14:09, 16 мая 2024Россия

Российская семья случайно похоронила канадца вместо отца

Семья из Челябинска похоронила канадца вместо отца из-за путаницы с телами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Челябинске семья местных жителей случайно похоронила вместо отца гражданина Канады. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как пишет издание, в марте россиянин Илья Нероев уехал на Кубу, где пропал в первый же день отдыха. Через некоторое время семье мужчины заявили, что он не пережил сердечный приступ. Тело родственникам передали только спустя несколько недель. На похоронах они не узнали Нероева, однако сотрудники ритуальной фирмы и священнослужители заверили, что внешность покойного сильно изменилась из-за бальзамирования.

Позже россиянам сообщили, что при организации перевозки произошла путаница, и они похоронили 68-летнего гражданина Канады Фараха Жарджура из Монреаля, у которого также случился сердечный приступ во время отдыха на Кубе. Когда жене и детям иностранца передали тело, они увидели вместо своего родственника россиянина, выглядящего на 20 лет моложе. Кубинские власти признали ошибку и вернули семье монреальца 10 тысяч канадских долларов (674,5 тысячи рублей), потраченные на транспортировку.

Как выяснила Baza, семья Нероева уже связалась с семьей Жарджура для организации обмена телами. При этом, по словам дочери россиянина, стало известно, что причиной его смерти стало убийство.

Ранее в Екатеринбурге родственники участника специальной военной операции (СВО) похоронили вместо него постороннего мужчину. О выданном по ошибке теле другого человека россиянам сообщили только через четыре дня после траурной церемонии.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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