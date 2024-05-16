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12:02, 16 мая 2024Силовые структуры

Российский подросток потребовал 100 миллионов рублей за незаконный приговор

Незаконно осужденный подросток из Уфы подал иск к Минфину на 100 млн рублей

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

17-летний подросток из Уфы потребовал от государства компенсацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности и год, проведенный в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщил его адвокат Виталий Буркин.

По его словам, иск подан к Минфину России на сумму 100 миллионов рублей, его рассмотрит Демский районный суд Уфы.

«Сумма компенсации должна быть существенно выше по сравнению с присуждаемыми суммами, учитывая, что страдания понес несовершеннолетний. Урон для психики колоссальный. Также мы настаиваем на наказании всех виновных в незаконном осуждении», — заявил адвокат.

Подросток обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой наказать всех тех, кто вынес в отношении него незаконное решение.

15-летнего подростка вместе с мамой, у которой были обнаружены 30 свертков с мефедроном, задержали в феврале 2022 года. На судебном заседании юноша пояснил, что мама попросила его сходить за «курительной смесью», а о наркотиках он ничего не знал.

В декабре 2022 года суд приговорил подростка, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, к трем годам воспитательной колонии. Ему удалось выйти на свободу только в марте 2024 года, когда приговор был отменен.

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      Любовь Ширижик
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