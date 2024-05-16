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09:44, 16 мая 2024Мир

Си Цзиньпин заявил о совместном с Россией видении окончания конфликта на Украине

Си Цзиньпин: Россия и КНР считают верным политическое урегулирование на Украине

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Россия и Китай считают верным политическое урегулирование как единственно возможный путь завершение конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно: соблюдение норм и принципов устава ООН, уважение государственного суверенитета и государственной целостности всех стран и их озабоченности о безопасности формирования новой, сбалансированной архитектуры безопасности», — рассказал китайский лидер.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что он рассчитывает на «скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский конфликт будет обсуждаться на переговорах Путина с Си Цзиньпином. Он добавил, что Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине. По его словам, Москве импонирует предложение китайской стороны о возможном урегулировании конфликта.

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      Максим Габриелян
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