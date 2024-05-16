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06:39, 16 мая 2024Спорт

Тренер рассказал о пользе стритлифтинга

Тренер Калагур заявил, что стритлифтинг помогает увеличить силу и выносливость

Фото: ALL best fitness is HERE / Shutterstock / Fotodom

Тренер Александр Калагур рассказал о пользе стритлифтинга. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Стритлифтинг — вид силового спорта, возникший на базе уличного воркаута. Направление включает в себя подтягивания на турнике и отжимания на брусьях, оба упражнения выполняются с дополнительным весом. На соревнованиях победитель определяется по максимальному отягощению, которое он может поднять в каждом упражнении.

Калагур заявил, что стритлифтинг помогает увеличить силу и мышечную массу, улучшает выносливость и развивает координацию. Кроме того, он способствует повышению уверенности в себе: овладение сложными упражнениями и достижение прогресса в поднятии веса может значительно повысить самооценку.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, зачем женщинам заниматься единоборствами. По его словам, они помогают снять стресс и избавиться от рутины в тренировках.

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      Дарья Коршунова
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