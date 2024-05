Украинский центр исследования «Прометей» внесли в список нежелательных

Минюст РФ внес украинский центр «Прометей» в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций украинский центр исследования среды безопасности «Прометей». Эта информация появилась в материалах на официальном сайте ведомства.

«Центр исследования среды безопасности "Прометей") (Украина)», — значится в списке иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ранее Генпрокуратура России приняла решение о признании деятельности этого центра нежелательной на территории страны.

18 марта стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность трех неправительственных организаций из Канады за разжигание антироссийских настроений и дискредитацию государства. Уточнялось, что под санкции попали The Munk School of Global Affairs and Public Policy, The Norman Paterson School of International Affairs, действующие при университете Торонто и Карлтонском университете, и Russian Canadian Democratic Alliance.