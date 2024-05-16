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20:40, 16 мая 2024Мир

В НАТО заявили об отсутствии у Украины необходимости начинать переговоры

Представитель НАТО Бауэр: ситуация на фронте не вынуждает Киев начать переговоры
СюжетРоссия и НАТО:
Роб Бауэр

Роб Бауэр. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Происходящее на фронте пока не вынуждает Киев начать переговоры. Об отсутствии у Украины такой необходимости заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает РИА Новости.

«Ситуация не изменилась до такой степени, когда украинские власти были бы готовы сесть за стол переговоров», — отметил представитель альянса.

Ранее Бауэр заявил, что оборонное производство России развивается быстрее, чем в Европе и США.

Представитель НАТО также признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на поле боя из-за задержек поставок оружия западными странами.

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      Лина Пивоварова
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