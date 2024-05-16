В НАТО заявили об отсутствии у Украины необходимости начинать переговоры

Представитель НАТО Бауэр: ситуация на фронте не вынуждает Киев начать переговоры

Происходящее на фронте пока не вынуждает Киев начать переговоры. Об отсутствии у Украины такой необходимости заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает РИА Новости.

«Ситуация не изменилась до такой степени, когда украинские власти были бы готовы сесть за стол переговоров», — отметил представитель альянса.

Ранее Бауэр заявил, что оборонное производство России развивается быстрее, чем в Европе и США.

Представитель НАТО также признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на поле боя из-за задержек поставок оружия западными странами.