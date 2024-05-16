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09:43, 16 мая 2024Интернет и СМИ

В Турции заявили о заговоре ориентированных на США сект против власти

Aydınlık: в заговоре против Турции участвуют секты, ориентированные на США

Фото: Umit Bektas / Reuters

Ориентированные на США секты могли участвовать в заговоре против властей в рядах правоохранительных органов Турции. Об этом заявили журналисты турецкой газеты Aydınlık.

В материале отмечается, что Сердар Сертчелик, которого судят за то, что он якобы был участником организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной, заявил, что он является секретным свидетелем по этому делу, а полиция заставила его назвать имена некоторых руководителей в правящей партии Ak Parti.

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По данным газеты, после заявлений Сертчелика были задержаны и отстранены от работы некоторые начальники полиции. «Национальная разведывательная организация и силы безопасности установили, что они руководили заговором, направленным против президента Тайипа Эрдогана. В заговоре участвуют некоторые секты, ориентированные на США», — подчеркивают журналисты газеты.

Обозреватели Aydınlık утверждают, что члены запрещенной в стране организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена (FETÖ), которую Турция обвиняет в попытке госпереворота в 2016 году, совместно с рядом высокопоставленных чиновников в Управлении безопасности Анкары готовят заговор против турецкой власти.

15 мая лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил Эрдогана о вероятности попытки госпереворота.

Прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью свержения власти после волны арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в участии в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной.

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      Олег Давыдов
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