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20:18, 17 мая 2024Спорт

14-летний аргентинец побил рекорд Марадоны

14-летний аргентинец Матео Аполонио побил рекорд Диего Марадоны
Матео Аполонио

Матео Аполонио. Кадр: страница «Madre Italia | Трансферы» во ВКонтакте

Аргентинец Матео Аполонио побил рекорды Диего Марадоны и Серхио Агуэро, дебютировав за взрослую команду «Депортиво Риестра» в 14-летнем возрасте. Об этом сообщает TyC Sports.

Аполонио вышел на поле на 84‑й минуте в матче 1/8 финала Кубка Аргентины против «Ньюэллс Олд Бойз» — бывшей команды Лионеля Месси. Диего Марадона впервые сыграл в профессиональном клубе «Архентинос Хуниорс» за 10 дней до своего 16-летия, а Серхио Агуэро дебютировал в «Индепендьенте», когда ему было 15 лет и 35 дней.

Появление 14-летнего Аполонио не помогло «Депортиво» спастись от вылета из Кубка Аргентины. Его команда уступила «Ньюэллс Олд Бойз» со счетом 0:1.

Ранее самым молодым клубом Европы был признан белорусский «Минск». Средний возраст его футболистов равен 21,1 года.

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      Илья Костин
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