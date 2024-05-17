Бейонсе опубликовала фото в платье с глубоким декольте

Певица Бейонсе опубликовала фото в черном платье макси с глубоким декольте

Американская певица Бейонсе показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в черном платье длины макси с глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь и живот.

Свой образ она дополнила черными расшитыми мехом перчатками и широкополой шляпой. В качестве обуви она выбрала черные босоножки с красным каблуком. Помимо этого, она надела украшения и солнцезащитные очки.

Ранее в мае Бейонсе показала оголенные ягодицы на фото. Певица позировала перед камерой в сером боди с длинными рукавами и ботфортах, которые соединялись ремнем на талии.