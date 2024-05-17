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13:28, 17 мая 2024Забота о себе

Изобретатель «Регидрона» предупредил россиян о новых кишечных инфекциях

Инфекционист Малеев: чаще стала встречаться диарея, вызванная антибиотиками

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Разработавший более 35 лет назад раствор для восстановления водно-электролитного баланса («Регидрон») российский инфекционист, бывший главный инфекционист Минздрава РФ Виктор Малеев предупредил россиян о новых кишечных инфекциях. О них и о методах их лечения специалист рассказал «Ленте.ру».

По словам Малеева, инфекции постоянно эволюционируют и появляются новые, например, диарея при коронавирусе, которой раньше не было, или при астровирусе, бокавирусе и других инфекциях. «Чаще стала встречаться диарея, вызванная антибиотиками и другими лекарствами — например, препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Меняются образ жизни и питание, и это тоже влияет на эволюцию инфекций. Важно, чтобы и сам человек хорошо себя знал, прислушивался к себе, ведь кишечная инфекция — это в первую очередь природный механизм, направленный на очищение организма», — рассказал он.

При лечении кишечных заболеваний, продолжил врач, стали чаще использовать пробиотики и противовирусные препараты, например, интерфероны, поскольку раньше вирусы не выявлялись и препаратов таких не было. «Кишечные инфекции существуют тысячи лет и будут существовать и дальше, а мы должны уметь их лечить и профилактировать», — рассуждает изобретатель.

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Малеев отметил, что сейчас в стране активно развивается фарминдустрия и удается замещать многие импортные препараты — так, выпускавшийся в Финляндии и других странах Европы «Регидрон» будет производиться в России. «Это раньше мы сталкивались с трудностями: нужны были одноразовые пакеты для упаковки, хорошая безводная глюкоза, чистые соли без примесей. А сейчас это не проблема», — заверил изобретатель, добавив, что для дальнейшего роста фармацевтической отрасли нужно думать не о выручке, а развивать схему клинических испытаний, теснее работать с учеными и клиниками.

Ранее директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций, доктор Георгий Викулов рассказал о действиях после укуса энцефалитного клеща. Вирусолог заявил, если произошло присасывание энцефалитного клеща, то у пострадавшего есть семь-десять дней для того, чтобы принять необходимые меры.

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      Александра Лисица
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