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16:16, 17 мая 2024Силовые структуры

Ключевую фигурантку дела пирамиды Finiko осудили за хищение 206 миллионов рублей

В Казани суд дал 4,5 года ключевой фигурантке дела пирамиды Finiko Нуриевой
Лилия Нуриева

Лилия Нуриева. Кадр: БИЗНЕС Online / YouTube

Вахитовский районный суд Казани приговорил к 4,5 года лишения свободы 42-летнюю местную жительницу за хищение 206 миллионов рублей путем мошенничества через финансовую пирамиду Finiko. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Осужденная — Лилия Нуриева — одна из ключевых фигуранток дела, уточняет «Татар-информ». На суде она просила не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы, обещая возместить ущерб. Нуриева дала показания против организаторов пирамиды и заключила досудебное соглашение со следствием.

Помимо мошенничества она была признана виновной в участии в преступном сообществе. Суд установил, что с июля 2019-го по июль 2021 года Нуриева обманула 161 вкладчика Finiko, которые лишились 206 миллионов рублей.

27 апреля сообщалось, что Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko. Среди них создатель Finiko Кирилл Доронин.

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      Любовь Ширижик
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