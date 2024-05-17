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18:11, 17 мая 2024Спорт

Махачев посмеялся над прозвищем Порье

Чемпион UFC Ислам Махачев посмеялся над прозвищем Дастина Порье

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев посмеялся над прозвищем своего будущего соперника американца Дастина Порье. Об этом пишет портал Yardbarker.

«Его прозвище — Бриллиант. Первого июня я выйду в октагон, возьму Бриллиант и вставлю в свой пояс», — сказал Махачев. Также чемпион UFC в легком весе заявил, что у Порье слабая борьба, и у американца всегда возникают проблемы, когда его переводят в партер.

Махачев и Порье проведут бой за звание чемпиона UFC в легком весе 1 июня в Нью-Джерси на турнире UFC 302. Российский боец в случае победы защитит чемпионский пояс в третий раз и повторит рекорд Хабиба Нурмагомедова по числу защит титула для легкой весовой категории.

Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал о его подготовке к поединку с Порье. «Я нахожусь в тренировочном лагере Ислама уже две недели. Он делает здесь со всеми, что захочет. Это величайший боец UFC на сегодняшний день. 1 июня он устроит мастер-класс», — пообещал Абдель-Азиз.

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      Илья Костин
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