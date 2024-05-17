Махачев посмеялся над прозвищем Порье

Чемпион UFC Ислам Махачев посмеялся над прозвищем Дастина Порье

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев посмеялся над прозвищем своего будущего соперника американца Дастина Порье. Об этом пишет портал Yardbarker.

«Его прозвище — Бриллиант. Первого июня я выйду в октагон, возьму Бриллиант и вставлю в свой пояс», — сказал Махачев. Также чемпион UFC в легком весе заявил, что у Порье слабая борьба, и у американца всегда возникают проблемы, когда его переводят в партер.

Махачев и Порье проведут бой за звание чемпиона UFC в легком весе 1 июня в Нью-Джерси на турнире UFC 302. Российский боец в случае победы защитит чемпионский пояс в третий раз и повторит рекорд Хабиба Нурмагомедова по числу защит титула для легкой весовой категории.

Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал о его подготовке к поединку с Порье. «Я нахожусь в тренировочном лагере Ислама уже две недели. Он делает здесь со всеми, что захочет. Это величайший боец UFC на сегодняшний день. 1 июня он устроит мастер-класс», — пообещал Абдель-Азиз.