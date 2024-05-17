«Ростех» признал огромное количество проблем у оборонных заводов

Глава «Ростеха» Чемезов назвал огромным количество проблем в экономике оборонки

На сегодняшний день у российских оборонных предприятий накопилось огромное количество проблем, работать с которыми долго не получится. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, рентабельность производства продукции у заводов в целом составляет всего 2,28 процента, хотя для развития нужны 5 или даже 10 процентов. Из-за этого создавать новую технику удается только после выделения Минобороны средств на опытно-конструкторские (ОКР) и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Без такого прямого финансирования многие предприятия находятся в состоянии «лишь бы выжить», признал Чемезов. Он добавил, что будет обсуждать повышение рентабельности с новым министром обороны Андреем Белоусовым. Это условие глава «Ростеха» назвал критическим. «В противном случае нас надолго не хватит», — подчеркнул он.

Одной из проблем, к которой приводит текущая политика, стала мотивация предприятий по повышению производительности. Многие директора не заинтересованы в этом по той причине, что если удастся сократить расходы на выпуск продукции, то Минобороны тут же снизит цену, и сэкономленные средства не останутся на предприятии.

При этом Чемезов признал, что все кредиты на гособоронзаказ военные заводы берут на льготных условиях, в пределах 5-6 процентов. Вернуть деньги по рыночные 18-20 процентов все равно никто не смог бы.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны возросшими военными расходами и необходимостью найти баланс между «пушками и маслом»