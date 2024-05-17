Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:55, 17 мая 2024Экономика

«Ростех» признал огромное количество проблем у оборонных заводов

Глава «Ростеха» Чемезов назвал огромным количество проблем в экономике оборонки

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

На сегодняшний день у российских оборонных предприятий накопилось огромное количество проблем, работать с которыми долго не получится. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, рентабельность производства продукции у заводов в целом составляет всего 2,28 процента, хотя для развития нужны 5 или даже 10 процентов. Из-за этого создавать новую технику удается только после выделения Минобороны средств на опытно-конструкторские (ОКР) и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Без такого прямого финансирования многие предприятия находятся в состоянии «лишь бы выжить», признал Чемезов. Он добавил, что будет обсуждать повышение рентабельности с новым министром обороны Андреем Белоусовым. Это условие глава «Ростеха» назвал критическим. «В противном случае нас надолго не хватит», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Путин встретился с Белоусовым, Шойгу и генералами. Он объяснил смену министра обороны и рассказал о будущем Генштаба
Путин встретился с Белоусовым, Шойгу и генералами. Он объяснил смену министра обороны и рассказал о будущем Генштаба
15 мая 2024
«Человек, который опережает время» Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
«Человек, который опережает время»Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
13 мая 2024

Одной из проблем, к которой приводит текущая политика, стала мотивация предприятий по повышению производительности. Многие директора не заинтересованы в этом по той причине, что если удастся сократить расходы на выпуск продукции, то Минобороны тут же снизит цену, и сэкономленные средства не останутся на предприятии.

При этом Чемезов признал, что все кредиты на гособоронзаказ военные заводы берут на льготных условиях, в пределах 5-6 процентов. Вернуть деньги по рыночные 18-20 процентов все равно никто не смог бы.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны возросшими военными расходами и необходимостью найти баланс между «пушками и маслом»

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ЧВК ЕНОТ оказались на скамье подсудимых. В чем обвиняют воевавших в Донбассе добровольцев?

      Траты россиян на жилье в Дубае подсчитали

      Женщина сделала заказ в популярной сети быстрого питания и неприятно удивилась

      СКР начал проверку из-за обнаружения в квартире мужчины без признаков жизни

      «Ростех» признал огромное количество проблем у оборонных заводов

      Популярный российский певец рассказал о подставе Валиевой

      Появились кадры со звуками взрывов в атакованном ВСУ Новороссийске

      Появились подробности атаки ВСУ на Новороссийск

      В российском регионе неизвестные устроили стрельбу в здании доставки еды

      У Шойгу возникли проблемы с допуском на переговоры Путина и Си Цзиньпина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше