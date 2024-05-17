Соскин обратился к главкому ВСУ Сырскому из-за его слов о Харькове

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к главкому ВСУ Александру Сырскому из-за его слов о тяжелом положении в Харькове. С обращением Соскин выступил на своем YouТube-канале.

В пятницу, 17 мая, Сырский рассказал, что украинскую армию ждут тяжелые бои из-за неожиданного продвижения российской армии.

«Сырский, зачем согласился? Если такой умный задним числом, все понимает, зачем он согласился заменить Залужного?» — задал он вопрос главкому.

По словам Соскина, генерал понимал, что не сможет выполнить поставленные задачи. Экс-советник Кучмы объяснил это тем, что у ВСУ не хватает людей, а мобилизация в том виде, в котором украинские власти хотят ее видеть, не произойдет.

Ранее Олег Соскин заявил, что украинцы могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации в стране.

По его словам, на Украине уже идет открытый гражданский конфликт, который можно наблюдать по столкновениям с сотрудниками территориальных центров комплектования.

10 мая экс-советник Кучмы посетовал на то, что Украина теряет контроль над населенными пунктами, в то время как Владимир Зеленский проводит совещания.